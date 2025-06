Concorso PNRR | quali sono i vantaggi di partecipare al secondo bando?

Partecipa al secondo bando del concorso PNRR e scopri come questa scelta strategica possa aprirti nuove opportunità di carriera. Anche se hai superato il primo, questa fase ti permette di aumentare il punteggio, migliorare le possibilità di assunzione e di mobilità, in linea con le recenti normative sul concorso scuola. È una chance da non perdere per consolidare il tuo futuro professionale.

Partecipare al secondo concorso PNRR, anche per chi ha superato il primo, offre vantaggi concreti. Questa scelta strategica può aumentare il punteggio e migliorare le opzioni di mobilità e assunzione, come previsto dalle nuove norme per il concorso scuola. Maggiori possibilità di assunzione Il recente DL Scuola ha introdotto una novità significativa per i partecipanti

Vincitore concorso scuola PNRR1: perché partecipare anche al PNRR2? Quali vantaggi in termini di punteggio e mobilità? - Se sei tra i docenti che hanno partecipato con successo al concorso scuola PNRR1, potresti chiederti perché vale la pena cimentarsi anche nel PNRR2.

