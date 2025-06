Donadio il tramonto dei boss di Eraclea Ma restano tutti liberi

Il tramonto dei boss di Eraclea sembra segnare un nuovo capitolo di silenzio e smarrimento, mentre la criminalità cerca di nascondersi tra le ombre. Tuttavia, nonostante il declino apparente, tutti restano liberi, pronti a riemergere in un attimo. La quiete nasconde tensioni sottili, e il futuro resta tutto da scrivere, lasciando aperta la domanda: questa quiete è reale o solo l’attesa di un nuovo risveglio?

VENEZIA - Il boss si arrabatta. Tira a campare. E non conta più nulla a Eraclea. Del resto non solo non lo si vede più in giro, a parte qualche caffè al bar Prima linea, che.

Eraclea, Casalesi il processo d'appello: «Vera mafia». Pene più severe, 30 anni ai boss Donadio e Buonanno - L’ombra della criminalità organizzata si fa sempre più cupa a Eraclea Casalesi, dove la Corte d’Appello ha sancito con fermezza la natura mafiosa delle attività dei boss Donadio e Buonanno, condannandoli a pene severissime, fino a 30 anni.

Eraclea, Casalesi il processo d'appello: «Vera mafia». Pene più severe, 30 anni ai boss Donadio e Buonanno - Lo certifica la sentenza della Corte d'appello presieduta da Marina Ventura che ieri pomeriggio in aula bunker a Mestre ha emesso il verdetto che condanna