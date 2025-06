Auto | BYD espande capacita’ di esportazione EV con consegna della quinta nave cargo per veicoli

BYD, leader cinese nel settore dei veicoli elettrici, continua a rafforzare la sua presenza globale con la consegna della quinta nave cargo, la BYD XI’AN. Questa imponente nave, con 16 ponti e una lunghezza di quasi 220 metri, rappresenta un passo decisivo nell'espansione internazionale dell'azienda. Con ogni nuova consegna, BYD si avvicina sempre di più a consolidare la sua posizione come principale esportatore di EV nel mondo, aprendo nuove strade per un futuro più sostenibile.

Il principale produttore cinese di veicoli elettrici, BYD, ha annunciato ieri la consegna ufficiale della sua quinta nave cargo per il trasporto di veicoli, la BYD XI'AN, nella citta' di Yizheng, nella provincia cinese orientale del Jiangsu, segnando un altro importante progresso nella sua rete globale di vendita e approvvigionamento. Dotata di 16 ponti per veicoli, la BYD XI'AN e' lunga 219,9 metri, larga 37,7 metri, presenta una velocita' di servizio di 19 nodi e una capacita' di carico di 9.200 veicoli, secondo quanto riferito da BYD, con sede nel polo tecnologico di Shenzhen, nella provincia cinese meridionale del Guangdong.

