Filmopoli di sinistra, Costacurta inserito in uno dei progetti fantasma dei produttori del killer di Villa Pamphili Pamph.

Un’incredibile scoperta scuote il mondo dello spettacolo e del calcio: Alessandro Costacurta, ex campione milanista e nazionale, si è ritrovato involontariamente nel cast di un film legato a un progetto fantasma, coinvolto in un giro poco chiaro di finanziamenti e storie oscure. La sua sorpresa è grande, ma cosa c’è dietro questa vicenda? Scopriamo i dettagli di un caso che mescola cinema, finanza e mistero.

"Ho scoperto solo ora di aver partecipato a questa pellicola. Sarà un mio omonimo", chiarisce Alessandro Costacurta, l'ex calciatore del Milan e della nazionale inserito a sua insaputa nel cast di un film del produttore Marco Perotti, finito al centro delle cronache per aver ottenuto un finanziamento di 836mila euro per un film di Rexal Ford, alias Francis Kaufmann, il killer di Villa Pamphili indagato per la morte del figlio piccolo e della sua compagna. Filmopoli di sinistra, film, soldi e millanterie anche su Costacurta. Il 30 luglio 2024 il film "Forza" ha ricevuto, attraverso il tax credit, oltre 450 mila euro.

