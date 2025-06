Attacco Usa in Iran la ricostruzione del sito nucleare di Fordow in computer grafica – Video

L’attacco statunitense in Iran ha segnato un passaggio cruciale nella tensione internazionale, con i raid aerei che hanno mirato ai principali siti nucleari, incluso il complesso sotterraneo di Fordow. La ricostruzione in computer grafica del sito offre uno sguardo dettagliato sulle devastanti conseguenze di questa operazione. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa azione e quali potrebbero essere le ripercussioni future sulla scena globale.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che i raid aerei statunitensi hanno “completamente distrutto” i principali siti nucleari iraniani, aggiungendo che hanno preso di mira il cruciale impianto sotterraneo di arricchimento nucleare di Fordow, insieme alle strutture di Natanz e Isfahan. Nel video, la ricostruzione in computer grafica del sito nucleare di Fordow. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa in Iran, la ricostruzione del sito nucleare di Fordow in computer grafica – Video

"Abbiamo completato con successo il nostro attacco a tre siti nucleari in Iran, inclusi Fordow, Natanz e Esfahan. L'Iran, il bullo del Medio Oriente, deve ora fare la pace. Se non lo facesse, i futuri attacchi sarebbero molto più gravi e molto più facili". Così il presid

