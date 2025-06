Medicina al via domani iscrizioni Come funziona il test

Se sognate di entrare in Medicina, l’occasione è alle porte: da domani, 23 giugno, si aprono le iscrizioni grazie al nuovo semestre aperto, senza più il classico test d’ingresso. Grazie alla riforma del ministro Bernini, l’accesso è libero e semplice: basta collegarsi su Universitaly entro il 25 luglio. Inoltre, da domani saranno disponibili i programmi delle materie chiave. Scoprite come preparavi al meglio questa rivoluzione nel mondo universitario.

Al via da domani 23 giugno le iscrizioni a Medicina. Quest’anno niente test d’ingresso ma debutta il semestre aperto. La riforma voluta dal ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, prevede l’iscrizione libera. Come funziona. Ci si potrà iscrivere fino al 25 luglio sul sito Universitaly. Da domani saranno anche disponibili sullo stesso sito internet i syllabi, i programmi di studio delle tre materie del semestre aperto (Fisica, Chimica e Biologia). La riforma è stata finanziata con oltre 20 milioni di euro lo scorso anno. Il ministero dell'Università e della Ricerca ha chiesto agli atenei di aumentare ulteriormente i posti disponibili per altri 3mila studenti a fronte di un maggiore finanziamento di 50 milioni di euro, di cui 30 milioni nel Fondo di finanziamento ordinario e 20 milioni fuori dal Ffo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Medicina, al via domani iscrizioni. Come funziona il test

Test di medicina, c'è la data per l'iscrizione: quando e come funziona - Il mondo dell'università sta cambiando: dal 23 giugno 2025, l'iscrizione alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria si apre con una rivoluzione.

