Calenda vede la democrazia al collasso e la spara grossa | vuole una nuova Costituzione

Carlo Calenda, voce critica e appassionata della politica italiana, mette in discussione il futuro della democrazia nel nostro Paese. Convinto che siano necessari cambiamenti radicali, annuncia con determinazione la proposta di una nuova assemblea costituente per ridisegnare le basi costituzionali e rilanciare il rapporto tra cittadini e istituzioni. Un progetto ambizioso che potrebbe segnare una svolta decisiva per l’Italia. Ma quali sono le sue motivazioni e le sfide che lo attendono?

Una nuova assemblea costituente per evitare il collasso della democrazia, l'esperienza al Senato la piĂą frustrante in assoluto e gli slogan dei proPal contro di lui dei “cori cretini”: Carlo Calenda racconta a Il Corriere la sua visione della politica e della democrazia italiana odierna e lancia il suo prossimo progetto. Nell'intervista ad Alessandra Arachi, il leader di Azione annuncia la presentazione di una nuova assemblea costituente per evitare il “collasso della democrazia”: “L'esperienza al Senato è una delle piĂą frustranti della mia vita – spiega – siamo al collasso della democrazia e il Parlamento è lo specchio di questa crisi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calenda vede la democrazia al collasso e la spara grossa: vuole una nuova Costituzione

In questa notizia si parla di: democrazia - collasso - calenda - vede

“Professori eroici tengono in piedi le eccellenze, ma la scuola italiana crolla”, Carlo Calenda lancia l’allarme su un sistema classista che mina la democrazia - In un’Italia dove i professori eroi salvano le eccellenze, il sistema scolastico crolla sotto il peso di disparità e ingiustizie.

Calenda e la proposta (trasversale) ai leader: «Democrazia al collasso, ora una Costituente di 100 eletti per riscrivere la Carta» Vai su X

L’INTERVISTA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE AL CORRIERE DELLA SERA «La disaffezione è la principale malattia della nostra democrazia». Vero, presidente Giuseppe Conte. Ed è anche una buona giustificazione per la batosta incassata dal c Vai su Facebook

Carlo Calenda: «Democrazia al collasso una costituente di 100 eletti per riscrivere la carta»; Calenda e la ricetta contro la democrazia al collasso: la proposta per una nuova Costituzione; Calenda: “Serve un’assemblea di 100 membri per riscrivere parte della Costituzione”.

Carlo Calenda: «Democrazia al collasso una costituente di 100 eletti per riscrivere la carta» - Il leader di Azione lunedì presenterà con la Fondazione Einaudi il progetto dell'assemblea costituente: i membri eletti con il sistema proporzionale, durano in carica un anno e mezzo e dopo non posson ... Si legge su msn.com

Calenda, considerare nemico un avversario non è democrazia - Così Carlo Calenda dal palco del congresso di Azione, sottolineando che la sua è una "opposizione intransigente ma di merito ... Lo riporta ansa.it