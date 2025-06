quante posizioni guadagnano errani paolini nel ranking wta se vincono a berlino prosegue la caccia alla vetta

Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte a scrivere una nuova pagina di successo ai Berlin Tennis Open 2025, torneo WTA 500 in corso sull’erba di Berlino. Con la vittoria in doppio, le due azzurre potrebbero guadagnare posizioni nel ranking mondiale, avvicinandosi ulteriormente alla vetta. Ma quanti punti si aggiudicheranno se trionferanno? La risposta potrebbe cambiare le loro prospettive e alimentare il sogno di una top 3 ancora più vicina.

Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo quest'oggi nell' ultimo atto del tabellone di doppio femminile dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500 in corso sull' erba outdoor della capitale della Germania. Nel ranking WTA le azzurre hanno finora incamerato 325 punti, dei quali 315 netti, salendo da 6165 a quota 6480, portandosi dal 6° al 5° posto condiviso, che vuol dire miglior classifica in carriera per Paolini, mentre vincendo l'ultimo atto salirebbero a 6655, pur restando quinte a pari merito. Nella Race WTA, invece, le azzurre, che erano prime già dopo la vittoria al Roland Garros, sono salite a Berlino da 4381 a quota 4706, consolidando la prima posizione con i 325 punti incassati, e con i 175 in palio nell'ultlimo atto si isserebbero a quota 4881.