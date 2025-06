Tennis italiano a caccia dell’oro nel doppio | Errani-Paolini in finale a Berlino Bolelli-Vavassori ad Halle

Il tennis italiano si prepara a scrivere una nuova pagina di successi, con le nostre stelle pronte a conquistare due finali prestigiose nel cuore d'Europa. Jasmine Paolini e Sara Errani sfidano il tabellone a Berlino, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori si contendono il trionfo ad Halle. Segui in diretta le emozioni di questa giornata storica e supporta i nostri campioni nel loro inseguimento di gloria. Per scoprire come andrà a finire, resta con noi su Sportface Tv.

Jasmine Paolini e Sara Errani a Berlino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Halle andranno alla conquista del gradino più alto del podio a Berlino e Halle. Jasmine Paolini e Sara Errani a Berlino, Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Halle. Oggi il tennis italiano va a caccia di due ori, rispettivamente, negli ultimi atti del WTA 500 di Berlino e del torneo Atp di Halle. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Tennis, Bolelli-Vavassori in finale ad Halle. Errani-Paolini sono in semifinale a Berlino - Due grandi appuntamenti tennistici in Germania, entrambi ricchi di emozioni e successi italiani. A Halle, Bolelli e Vavassori si preparano a contendersi la finale nel doppio maschile, mentre a Berlino, Errani e Paolini si qualificano per la semifinale sul verde, battendo avversarie di livello.

