In un contesto di tensioni crescenti e conflitti senza fine, l’attacco USA ai siti nucleari iraniani apre nuovi scenari di instabilità. Abed Abou Shhadeh, su Middle East Eye, evidenzia come questa escalation rifletta un cambiamento profondo: dall’approccio realistico a una guerra condotta da convinzioni teologiche. Un quadro che ricorda le scelte di Bush nel Medio Oriente, ma che oggi coinvolge anche Israele, svelando le complesse dinamiche di una regione in perenne fermento.

“Ciò a cui stiamo assistendo ora è un cambiamento fondamentale: l’abbandono del realismo strategico a favore di una guerra senza fine, guidata da una convinzione teologica”. È netta la visione di Abed Abou Shhadeh che, su Middle Eat Eye, commenta l’attacco americano ai tre siti nucleari in Iran. Il parallelo è con la dottrina sul medioriente di George W. Bush che basava le sue scelte sulla “volontà di Dio”. Ma è in Israele, sottilinea Shhadeh, dove “ la trasformazione è evidente”. Infatti, continua, “il paese si sta evolvendo da un progetto coloniale sostenuto dall’ Occidente, in un’impresa coloniale messianica che si alimenta con la guerra perpetua ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco Usa all’Iran, le reazioni dei media arabi. “Guerra senza fine guidata da una convinzione teologica”

