Trump voleva un attacco a sorpresa Così il presidente Usa ha colpito l' Iran

In un'azione sorprendente e senza precedenti, il presidente statunitense Trump ha orchestrato un attacco mirato contro gli impianti nucleari di Teheran, con il supporto di Israele. L'operazione, condotta con bombe anti-bunker e missili cruise, segna un'escalation nel contrasto tra USA e Iran. Washington ora cerca di chiarire che si tratta di un evento isolato, ma le tensioni restano alte in questa delicata fase di crisi internazionale.

