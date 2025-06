Terzo mandato rottura Lega-Forza Italia Salvini | Niente baratti con la cittadinanza

Chi si aspettava che i leader del centrodestra si riunissero per discutere del terzo mandato e sostenere la ricandidatura di Luca Zaia in Veneto, ha dovuto ricredersi. La rottura con Lega e Forza Italia evidenzia tensioni crescenti e una volontà di mantenere ferme le proprie posizioni, senza barattare principi con la cittadinanza. Un segnale forte che il panorama politico italiano è in fermento, pronto a riscrivere le proprie alleanze e strategie.

Chi si aspettava che i leader del centrodestra si riunissero per parlare del terzo mandato e magari dare il via libera alla ricandidatura di Luca Zaia in Veneto, ha dovuto ricredersi.

Terzo mandato, il governo impugna la legge trentina per bloccare Fugatti (e poi Fedriga): scontro con la Lega - Il governo italiano si prepara a impugnare davanti alla Corte Costituzionale la legge trentina che consente il terzo mandato al presidente della provincia, generando tensioni con la Lega.

Il dibattito sul terzo mandato è arrivato nei giorni in cui De Luca si era (quasi) messo l’anima in pace. Un accordo era (quasi) possibile. A maggior ragione se fosse stato Sergio Costa il suo successore. Ed invece la corsa è riaperta. Ed anche alla grande. Da R Vai su Facebook

Lega pronta a cedere sul terzo mandato: "Adesso i candidati" - Matteo Salvini archivia velocemente (e senza strapparsi le vesti) la trattativa sul terzo mandato per i governatori. Lo riporta msn.com