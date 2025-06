Villa Pamphili quale sarebbe il motivo dietro l’atroce gesto di Kaufmann

Villa Pamphili, un angolo di serenità nel cuore di Roma, è stata sconvolta da un episodio atroce che ha lasciato tutti sgomenti: la tragica morte di una madre e di una bambina. Ma cosa spingeva Kaufmann a compiere un gesto così sconvolgente? La verità si annida tra i dettagli dell’indagine, cercando di svelare il motivo di un’azione così incomprensibile, in un tentativo di fare luce su uno dei misteri più oscuri della capitale.

“Perché lo ha fatto”: – Una madre e una bambina uccise in circostanze agghiaccianti. Due vite spezzate nella quiete apparente di Villa Pamphili, a Roma, mentre intorno tutto continuava a scorrere come se nulla fosse. I loro corpi sono stati trovati il 7 giugno scorso, in uno degli angoli più appartati del parco. Da quel momento è partita un’indagine complessa e inquietante, che ha portato a una sola, sconvolgente verità: la fuga disperata di un uomo, il fallimento di un sogno e il peso intollerabile di due presenze diventate “ingombranti”. 🔗 Leggi su Tvzap.it