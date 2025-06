Ecco dove attaccheranno Guerra Iran pronto a rispondere al bombardamento Usa | Conseguenze durissime

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: con i raid degli Stati Uniti sui siti nucleari iraniani ancora freschi, il rischio di una rappresaglia di Teheran si fa sempre più concreto. Gli occhi del mondo sono puntati su questa delicata frontiera, dove una escalation potrebbe scatenare conseguenze durissime per tutta la regione. La decisione di Meloni sulla possibilità di un intervento internazionale segna un momento cruciale in un quadro già infiammato.

Con l’eco ancora viva dei raid statunitensi contro i siti nucleari iraniani, cresce a livello internazionale l’allerta per una possibile e imminente rappresaglia di Teheran. Gli analisti militari non hanno dubbi: l’Iran risponderà, e lo farà con mezzi che spaziano dalla guerra convenzionale a quella ibrida, mirando sia a interessi statunitensi diretti sia a quelli dei suoi alleati nel Golfo Persico. >> Guerra, la decisione di Meloni arrivata stamattina: cosa sta succedendo Secondo il generale in pensione Joseph Votel, già alla guida del Centcom – il Comando Centrale Usa responsabile delle operazioni in Medio Oriente – tra gli scenari più plausibili ci sono attacchi mirati contro installazioni militari americane dislocate in Qatar, Bahrein e Kuwait. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

