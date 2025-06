Muore a 17 anni nello scontro in scooter contro un’auto

Una tragedia sconvolge Pontedera: un giovane di soli 17 anni perde la vita in un grave incidente stradale. La notte si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando la comunità senza parole e con il cuore in frantumi. Mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause dello schianto, il dolore si diffonde tra amici e familiari. Un ricordo che non potrà mai essere dimenticato, ricordando l'importanza della sicurezza sulle nostre strade.

PONTEDERA – Tragedia nella notte a Pontedera, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3 del mattino. Il giovane stava viaggiando a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’impatto, violentissimo, è avvenuto nei pressi di un incrocio lungo la Tosco Romagnola, una delle arterie piĂą trafficate della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, le ferite riportate si sono rivelate fatali ed è deceduto in ospedale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: anni - scooter - auto - muore

