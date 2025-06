La madre di Kaufmann accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili | Sapevo che era in Grecia per un film

Un intricato intreccio di segreti e bugie avvolge la tragica vicenda di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford. La madre, convinta che fosse in Grecia per un film, ignora il suo vero destino: un duplice omicidio a Villa Pamphili. La veritĂ , nascosta tra le parole e i silenzi, si rivelerĂ forse solo con il tempo. Continua a leggere.

"Si era trasferito a Roma per il cinema, mi disse che era andato in Grecia per un film". Queste le parole della madre Francis Kaufmann aka Rexal Ford che, invece, avrebbe raggiunto Skiathos dopo aver ucciso la moglie e la compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: madre - kaufmann - grecia - film

Villa Pamphili, identificate madre e figlia. Kaufmann aveva ricevuto fondi dal ministero della Cultura per un film - Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili: “Dove sta quell’animale?”, la mamma di Anastasia, dopo averla identificata a “Chi l’ha visto?”, chiede che non sfugga alla giustizia Francis Kaufmann, che lei conosceva come Rexal Ford, fermato in Grecia per l’omicidio d Vai su Facebook

La madre di Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili: Sapevo che era in Grecia per un film; Madre e figlia uccise a villa Pamphili: si cerca l'alloggio romano dove hanno vissuto prima di morire; Francis Kaufmann, la mamma del killer di Villa Pamphili: «Usciva con attrici e modelle, Stella non era il suo.

La madre di Kaufmann, accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili: “Sapevo che era in Grecia per un film” - Queste le parole della madre Francis Kaufmann aka Rexal Ford che, invece, avrebbe raggiunto Skiathos dopo aver ... Lo riporta fanpage.it

Omicidio a Villa Pamphili: madre e figlia identificate. Finanziamenti sospetti per film mai realizzato da Kaufmann - Per il tragico ritrovamento a Roma del 7 giugno 2025 di madre e figlia, regista Usa sotto accusa per omicidio e finanziamenti pubblici dubbi. Segnala ilsole24ore.com