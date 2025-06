Attacco Usa in Iran la nuvola di fumo nell’area dell’impianto nucleare di Fordow – Video

Le tensioni tra USA e Iran si intensificano con un nuovo sviluppo: un video mostra un’enorme nube di fumo sopra l’impianto nucleare di Fordow, trasmesso dai media iraniani e geolocalizzato dalla CNN. La scena accende i timori di un possibile attacco o incidente, mentre le voci si susseguono sugli eventi recenti. In un clima di crescente incertezza, analizzare cosa potrebbe accadere prossimamente diventa imprescindibile per comprendere il futuro della regione.

Un video trasmesso dai media statali iraniani e geolocalizzato dalla Cnn mostra del fumo che si alza dall’ impianto nucleare di Fordow. Le immagini, condivise dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna e girate da un veicolo in movimento sulla strada, mostrano una grande nuvola di fumo scuro che si alza all’orizzonte. Si sente una voce che dice: “L’unico fumo visibile nel cielo sopra Fordow proviene dal sito nucleare”, riporta il media americano sottolineando di non poter verificare in modo indipendente la fonte del fumo. In base alla geolocalizzazione della Cnn, il video è stato girato sull’autostrada Teheran-Qom, circa 13 chilometri (8 miglia) a ovest della struttura di Fordow. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it