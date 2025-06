Scappa all' alt dei Carabinieri ma viene preso | in auto nascondeva droga soldi e un coltello

Un inseguimento mozzafiato e un colpo di scena: la fuga disperata di un giovane extracomunitario, ricercato per spaccio, si conclude con il suo arresto in auto, nascosta tra droga, soldi e un coltello. La serata del 17 giugno ha visto i Carabinieri di Cenaia mettere fine a un episodio di rischio e illegalità, dimostrando ancora una volta il loro impegno incessante per la sicurezza. Un episodio che sottolinea l’importanza del lavoro di prevenzione e repressione sul territorio.

Nella serata dello scorso 17 giugno¬†i Carabinieri della Stazione di Cenaia¬†hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 24 anni, gi√† noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Intorno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ¬© Pisatoday.it - Scappa all'alt dei Carabinieri ma viene preso: in auto nascondeva droga, soldi e un coltello

