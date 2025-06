Bastoni a Mediaset | Dobbiamo cambiare questo trend! Dopo la Champions la mente…

Dopo un entusiasmante inizio di stagione, il trend di Bastoni a Mediaset si impone come protagonista. Il difensore dell’Inter, fresco di vittoria contro l’Urawa Reds, analizza con sincerità e passione le sfide recenti e il percorso dei nerazzurri. Le sue parole riflettono determinazione e desiderio di miglioramento, elementi essenziali per cambiare il corso delle cose. Ora, più che mai, è il momento di riscrivere il futuro: ecco cosa ha detto Bastoni.

Alessandro Bastoni a Mediaset, ecco le dichiarazioni del difensore dell'Inter dopo la vittoria contro l'Urawa Reds, le sue dichiarazioni. Ai margini di Inter Urawa Reds Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Sentiamo alcune delle dichiarazioni post Mondiale per Club: BASTONI SULLA PARTITA – «Abbiamo visto come nella prima partita costruiamo tanto, facciamo tanta mole di gioco, ma in vantaggio vanno gli altri. È un trend da cambiare perché come ci si abitua a vincere ci si abitua a non vincere ed è una cosa che dobbiamo assolutamente cambiare». SPIRITO DI GRUPPO – «Siamo stati bravi perché non era facile, dopo il gol subito si sono chiusi tutti all'interno della loro area abbiamo avuto occasioni ma non siamo riusciti a sbloccarla.