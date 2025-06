Volley l’Italia batte il Canada in due amichevoli | tornano Michieletto e Lavia ora la Nations League

L’Italia di volley si presenta in ottima forma, battendo il Canada nelle due amichevoli di Gatineau e tornando in campo con entusiasmo per la prossima sfida alla Nations League. Dopo il ritorno di Michieletto e Lavia, i Campioni del Mondo sono pronti a sfidare Polonia, Cina, Brasile e USA a Chicago, determinati a proseguire la loro corsa vincente e conquistare il titolo mondiale. La strada verso la gloria è ancora lunga, ma il talento e la grinta non mancano.

L’Italia ha sconfitto il Canada nelle due amichevoli andata in scena a Gatineau, in preparazione alla seconda settimana della Nations League di volley maschile che si disputerà a Chicago (USA) dal 25 al 29 giugno. I Campioni del Mondo affronteranno nell’ordine Polonia, Cina, Brasile e USA: dopo i tre successi ottenuti nella prima settimana di gare, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi andranno a caccia di buoni risultati per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Eight. Nel primo confronto la nostra Nazionale ha avuto la meglio per 3-1 (21-25; 25-23; 31-29; 25-15), scegliendo il sestetto con Simone Giannelli in palleggio, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia schiacciatori, G ianluca Galassi e Giovanni Gargiulo al centro, Fabio Balaso libero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, l’Italia batte il Canada in due amichevoli: tornano Michieletto e Lavia, ora la Nations League

