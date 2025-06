Iran dopo gli attacchi Usa Araghchi a Trump | Un bullo che calpesta il diritto ha ingannato i suoi elettori | I raid su tre siti nucleari | Uranio spostato in precedenza da Fordow

Tensioni esplosive tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi che hanno colpito siti nucleari e città israeliane. Teheran, deciso a rispondere, minaccia di escalation mentre la Casa Bianca avverte: "Teheran accetti la pace o sarà peggio." In un quadro già di per sé complicato, la posta in gioco si fa altissima: il rischio di un conflitto aperto è dietro l’angolo. La diplomazia può ancora salvare la regione?

Missili iraniani su Tel Aviv e Haifa, decine di feriti. La Casa Bianca: "Teheran accetti la pace o sarà peggio". Ma la replica: "Non è il momento per la diplomazia, risponderemo".

Iran, altolà di Trump a Israele: “Siamo vicini ad accordo, non voglio che attacchi” - In un momento di crescente tensione mediorientale, Donald Trump lancia un appello a Israele: evita un attacco contro l’Iran.

