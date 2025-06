Il Wwf sulla caccia a storni e fringuelli | Già diffidata la Regione Abruzzo

Il WWF Abruzzo si schiera con fermezza contro la decisione della Regione di autorizzare la caccia in deroga a storni e fringuelli, specie protette e fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi. La tutela della biodiversità non può essere compromessa, e il WWF ribadisce: la sostenibilità e il rispetto ambientale devono prevalere su ogni interesse economico. È ora di tutelare davvero la nostra natura, perché il futuro del territorio dipende anche da queste scelte.

«La caccia in deroga a fringuelli e storni non è giustificata: già diffidata la Regione Abruzzo e tutte le altre». A scriverlo è il Wwf Abruzzo che critica la decisione assunta dall'amministrazione regionale guidata dal presidente Marco Marsilio. «Il governo regionale», si legge in una nota. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Wwf sulla caccia a storni e fringuelli: "Già diffidata la Regione Abruzzo"

