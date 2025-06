Le possibili risposte dell’Iran all’azzardo di Donald Trump

prossimo sviluppo di questo scenario incerto dipenderà dalle mosse di Teheran, che potrebbe optare per una risposta dura o per una strategia di confronto più sottile, determinando un punto di non ritorno nel delicato equilibrio del Medio Oriente e influenzando la stabilità mondiale.

L' attacco americano all' Iran di essere un punto di non ritorno. Per la presidenza Usa e per tutto il Medio Oriente. Donald Trump ha trionfalmente annunciato l'«annientamento» del programma nucleare di Teheran, senza preoccuparsi troppo della risposta della Repubblica Islamica e mettendo a rischio le truppe statunitensi dispiegate nella regione. L'azzardo di The Donald avrà certamente ripercussioni anche sulla sicurezza globale. Proprio il presidente che era salito al potere promettendo la fine rapida di tutte le guerre, alla fine ne ha cominciata un'altra e dagli esiti imprevedibili. La tattica shock and awe, tanto cara al tycoon, spesso si è infatti dimostrata un boomerang.

Stati Uniti e Iran, l’annuncio a sorpresa di Donald Trump sul nucleare - Nel corso del suo viaggio di Stato in Medio Oriente, Donald Trump ha sorprendentemente affrontato la questione nucleare, scuotendo gli equilibri regionali.

Intorno alle 2 del mattino, ora italiana, gli #Usa di #DonaldTrump attaccano l'#Iran: raso al suolo il sito nucleare di #Fordow, distrutti altri due. #Teheran: "Conseguenze eterne, ogni opzione ora è possibile" Vai su Facebook

