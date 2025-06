Meteo Liguria le previsioni per la prima settimana di estate

Preparati a vivere un'estate all'insegna del sole e del caldo in Liguria! Dopo la perturbazione di metà giugno, le previsioni indicano un ritorno deciso delle temperature, con massime che potrebbero toccare i 35°C. La prima settimana di estate promette giornate soleggiate e pronte a regalarti momenti indimenticabili di relax e divertimento sulla splendida Riviera. Non resta che goderti il clima estivo che sta per arrivare!

Dopo la perturbazione, che ha interessato la Liguria tra sabato 21 e domenica 22 giugno 2025, nei giorni successivi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e con essa anche il caldo, tanto che le temperature massime su ampie zone della Valpadana potranno sfiorare i 3435°C entro metà. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Meteo Liguria, le previsioni per la prima settimana di estate

In questa notizia si parla di: liguria - meteo - previsioni - prima

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di giugno - La prima settimana di giugno promette di portare un assaggio d'estate in Liguria! Dopo un lunedì nuvoloso, il sole farà capolino nelle giornate successive, con temperature che toccheranno punte calde.

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di giugno https://ift.tt/2Drb8iz https://ift.tt/iT4KWk3 Vai su X

Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria Vai su Facebook

Meteo Genova e Liguria: le previsioni del weekend lungo del 25 Aprile; Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana di giugno; Meteo, in Liguria ultime ore di bel tempo prima di un nuovo peggioramento.

Meteo, dopo le piogge sulla Liguria ancora tempo stabile e soleggiato - Le infiltrazioni di aria più fresca in quota responsabili dell’instabilità di sabato, lasceranno immediatamente spazio al nuovo rinforzo anticiclonico sul bacino del Mediterraneo ... Segnala msn.com

Meteo, peggiora il tempo in Liguria: in serata possibili temporali e brusco calo delle temperature - Infiltrazioni di aria fresca da est interesseranno il Nord Italia nella giornata di sabato 21 giugno con alcune situazioni temporalesche che potrebbero raggiungere anche la Liguria, specie in ... Si legge su msn.com