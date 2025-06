LIVE Moto3 GP Italia 2025 in DIRETTA | vince Quiles podio per Foggia

Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale del Moto3 GP Italia 2025: la battaglia infiamma il circuito con Quiles in testa, Foggia e Carpe pronti a tutto per la vittoria. Segui ogni sorpasso e ogni emozione, perché l'ultimo giro può cambiare le sorti del podio. Clicca qui e resta sempre al passo con la corsa più appassionante della stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Vince Quiles, secondo Carpe e terzo Foggia. -1 Foggia sogna la vittoria, lotta furiosa con Quiles, Carpe e Munoz. -1 Ultimo giro, può vincere chiunque, Dennis Foggia ci prova. -2 Foggia davanti, Carpe e Furusato dietro di lui. Carpe si riprende la posizione subito dopo. -3 Carraro crolla in dodicesima posizione, Foggia si trova in terza posizione. -4 Restano in pista come italiani: Foggia quinto, Carraro sesto e Nepa quindicesimo. -5 Caduto anche Pini, che sfortuna. -6 Pini crolla ottavo, Foggia primo e sesto Carraro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: vince Quiles, podio per Foggia

