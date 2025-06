Giovanni Manildo candidato governatore del Veneto per il centrosinistra | nel Pd lo vota il 96 per cento

Giovanni Manildo, il volto noto della politica veneta e vincitore delle urne nel 2013 a Treviso, si prepara a lanciare la sua sfida alla guida della regione. Con un consenso pacifico del 96% all’interno del PD, il candidato del centrosinistra si presenta come una scelta solida e all’altezza delle sfide future. La sua esperienza e determinazione sono pronte a guidare il Veneto verso nuovi orizzonti, consolidando così il suo ruolo di protagonista nella scena politica regionale.

Giovanni Manildo, l?avvocato che nel 2013 sconfisse al ballottaggio il leghista Giancarlo Gentilini e venne così eletto sindaco di Treviso, sarĂ il candidato governatore del.

Regionali, nel centrosinistra prende quota la candidatura di Giovanni Manildo - Nel centrosinistra veneto, le voci di corridoio indicano Giovanni Manildo come un candidato civico in crescita per le regionali del 2025.

Tra i possibili candidati del centrosinistra alle elezioni regionali in Veneto spunta il nome di Giovanni Manildo - Soddisfazione espressa dal movimento civico Traguardi che pare dare per scontata la sua candidatura: «Crediamo sia un segnale importante che il fronte progressista sia il primo ad aver identificato il ... Secondo veronasera.it