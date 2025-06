Scontro a La Verza sulla 45 motociclista all' ospedale

Un incidente spettacolare si è verificato domenica 22 giugno lungo la Statale 45 a La Verza, coinvolgendo un motociclista di 47 anni e un'auto Audi. L'impatto violento ha lasciato il motociclista ferito e ricoverato in ospedale, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia. Un episodio che ricorda quanto sia importante rispettare le regole alla guida per garantire la sicurezza di tutti.

Un motociclista di 47 anni è finito all'ospedale nella mattinata di domenica 22 giugno dopo uno scontro avvenuto lungo la Statale 45 a La Verza: vicino all'incrocio con via Soressi si è infatti scontrato violentemente con un'Audi per cause che stanno ancora accertando gli agenti della Polizia.

