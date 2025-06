Arnaldo Pitton il sindaco operaio che ripulisce il municipio | I nostri Comuni sono tutti vittime della burocrazia

In un gesto che incarna l’autenticità e la dedizione, il sindaco Arnaldo Pitton di Meduna (Treviso) ha deciso di mettere da parte il suo ruolo istituzionale per immergersi in prima persona nella cura del suo comune. Con questa iniziativa simbolica ma significativa, Pitton dimostra come la vera leadership si costruisca anche con i gesti più semplici. Un esempio che invita a riflettere sul valore dell’impegno diretto e sulla lotta contro la burocrazia che soffoca i nostri territori.

MEDUNA (TREVISO) - Un gesto simbolico quanto concreto, quello del sindaco Arnaldo Pitton, che ha deciso di mettersi all'opera personalmente per pulire il piazzale del municipio con.

