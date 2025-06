Tra i possibili candidati del centrosinistra alle elezioni regionali in Veneto spunta il nome di Giovanni Manildo

Tra le sfide delle elezioni regionali in Veneto, emerge il nome di Giovanni Manildo come possibile candidato del centrosinistra. Mentre nel centrodestra l’incertezza sul successore di Luca Zaia persiste, anche nel fronte opposto i giochi sono ancora aperti. Le trattative sono in pieno svolgimento e ogni decisione potrebbe influenzare il futuro della regione. Resta da capire quale volto guiderà la bussola politica veneta verso una nuova stagione.

Se nel centrodestra ancora non è chiaro chi sarà il prossimo candidato successore di Luca Zaia, ammesso e non concesso che l'ipotesi del cosiddetto "terzo mandato" sia davvero tramontata, altrettanto poco netta è tuttora la posizione del centrosinistra. Nelle trattative ancora in corso per le. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tra i possibili candidati del centrosinistra alle elezioni regionali in Veneto spunta il nome di Giovanni Manildo

