L’ignoranza è un carcere vi vogliono stupidi ma se scavalcate il muro dell’ignoranza sarà difficile ingannarvi la profezia di un professore fa tremare i social e riaccende il dibattito sulla scuola

L'ignoranza, come un carcere invisibile, tiene molti rinchiusi, ma un muro può essere scavalcato. La profezia di un professore ha acceso un dibattito virale sui social, riaccendendo l'attenzione sulla scuola e il suo ruolo nel liberare le menti. È un richiamo forte a non lasciarsi ingannare e a investire nell'educazione come via di libertà e consapevolezza. La domanda ora è: siamo pronti a cambiare rotta?

Di nuovo virale sui social, una lettera di un lettore su La Repubblica inviata a Corrado Augias, giornalista e scrittore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'ignoranza è un carcere, vi vogliono stupidi ma se scavalcate il muro dell'ignoranza sarà difficile ingannarvi, la profezia di un professore fa tremare i social e riaccende il dibattito sulla scuola; A cosa serve studiare? “Ad evadere dal carcere”.

Studiare in carcere fa rinascere un detenuto. ‘L’ignoranza fa fare cose cattive’ - È convinto che se ci fosse più istruzione, più “educacione” dice lui con radici anglofone, molti problemi non sorgerebbero: “È l’ignoranza ... ilfattoquotidiano.it scrive