Trump, quale sarebbe la vera motivazione per cui ha attaccato l’Iran? Oltre alla questione nucleare, questa operazione rivela una strategia più ampia di pressione geopolitica, mirata a riaffermare il ruolo dominante degli Stati Uniti nel Medio Oriente e a inviare un messaggio forte a Russia e Cina. L’Occidente ha voluto dimostrare che è pronto a intervenire ovunque e in qualsiasi momento per proteggere i propri interessi e influenzare gli equilibri globali.

L'attacco aereo ordinato dal presidente Trump contro gli impianti nucleari iraniani rappresenta molto più di una semplice operazione militare. Dietro questa azione si cela un chiaro messaggio geopolitico diretto non solo a Teheran, ma anche ai suoi principali alleati: Russia e Cina. L'Occidente ha voluto dimostrare che è pronto a colpire ovunque e in qualsiasi momento. L'operazione ha preso di mira tre cruciali siti nucleari iraniani, situati a Fordow, Natanz e Isfahan, con l'impiego strategico di bombardieri B-2 decollati da basi statunitensi.

Gli Stati Uniti hanno bombardato tre siti nucleari iraniani: Fordow, Natanz e Isfahan. I siti, ha detto Trump nel discorso alla Nazione sono stati «completamente e totalmente cancellati». L'Iran sta reagendo con massicci attacchi missilistici su Tel Aviv, Gerusale

