Sembra che qua sia bombe e cannoni da tutte le parti A te risulta? No ma non è qui la guerra… | il botta e risposta tra Al Bano e la giornalista del Tg1 in Russia è virale

In un contesto di tensione e conflitto, anche un gesto di pace può scatenare furiose polemiche. È ciò che è successo con il concerto di Al Bano a San Pietroburgo, che doveva essere un messaggio di unità ma si è trasformato in un caso mediatico virale. La sua risposta alle critiche ha acceso ancora di più gli animi, dimostrando quanto sia difficile navigare tra desiderio di pace e reality politico.

Doveva "portare un messaggio di pace", ma il risultato del concerto di Al Bano a San Pietroburgo, a conclusione del Forum Economico Internazionale, è soprattutto un'infornata di polemiche che a distanza di ore non si spengono. Alla vigilia della sua esibizione nella piazza davanti al museo Ermitage, il cantante di Cellino San Marco aveva provato respingere le critiche al mittente: "Chi critica è chi all'esterno e non conosce i fatti. Non sanno che in Russia noi siamo messaggeri di pace. È il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutto e tutti". Ed eccolo dunque esibirsi sul palco, davanti al pubblico russo, che va pazzo dei suoi successi, da Felicità a Sharazan, e de suoi acuti.

l'intervista surreale al Tg1 di Albano in Russia a San Pietroburgo "tu accendi il televisore in Italia sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti...a te risulta?" giornalista "no, ma non è qui la guerra" che poraccio... #Albano #Russia #Tg1 #Putin Vai su X

