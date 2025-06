Immobile trattativa nel vivo con il Bologna Gli ultimi tasselli prima della fumata bianca

Il Bologna si avvicina sempre di più a un grande colpo di mercato: la trattativa con Ciro Immobile, ex Lazio e protagonista in Nazionale, è ormai nel vivo. Dopo settimane di negoziati, gli ultimi dettagli stanno per essere definiti, con i rossoblù determinati a riportare l’attaccante in Italia. La fumata bianca potrebbe arrivare presto, regalando entusiasmo e fiducia ai tifosi emiliani: tutto lascia supporre che questa volta il sogno diventerà realtà.

Il Bologna continua a sognare Ciro Immobile. Il club rossoblù sta lavorando intensamente per portare l'attaccante della Nazionale italiana sotto le Due Torri, e il quotidiano Corriere dello Sport Stadio rilancia con forza la notizia:

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

