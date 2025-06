Marc Marquez ritrova Jorge Lorenzo in casa di Valentino Rossi | Sei sparito Mi godo la vita

Un incontro inatteso, un tocco di nostalgia e amicizia tra leggende del motociclismo. Marc Marquez e Jorge Lorenzo si sono ritrovati in collegamento televisivo durante il weekend del GP del Mugello, un evento che ha segnato l’anima del MotoGP italiano. Tra ricordi condivisi e battute, i due campioni hanno dimostrato che, al di là delle competizioni, la passione per la velocità unisce sempre. Continua a leggere per scoprire cosa si sono detti e come vive oggi il mondo del motociclismo.

Marc Marquez e Jorge Lorenzo si ritrovano in collegamento tv nel weekend del GP del Mugello che per anni è stato il cuore pulsante, insieme a Misano, del tifo per Valentino Rossi: "Mi godo la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP, promossi e bocciati GP Francia 2025. Zarco e Marc Marquez da bacio accademico, Bastianini un disastro - Il Gran Premio di Francia di MotoGP ha sorpreso tutti con la vittoria inaspettata di Johann Zarco, conquistata in un clima di pioggia intermittente.

Sembra tipo Jorge Lorenzo su Ducati GP 24 vs Marquez su HRC 2021 Ci saranno 3-4 secondi al giro di differenza tra le 2 moto, il livello dei piloti era infimo tolto Marc hdsh Vai su X

“È difficile, quando hai un compagno di squadra che sa fare certe cose su una moto e tu, no. Penso che qualsiasi pilota avrebbe difficoltà al fianco di Marc Marquez, come è successo con Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Chiunque condivida il suo box non è alt Vai su Facebook

Marc Marquez: ora Jorge Lorenzo ha qualche dubbio - L'ex centauro di Honda, Yamaha e Ducati Jorge Lorenzo in una intervista a Il Giornale si è espresso su Marc Marquez e sul suo trasferimento in Ducati nel 2025. Secondo msn.com

MotoGP | Tardozzi affronta i tifosi che fischiano Marquez: "Zitti, è rosso!" - Dal 2015 il Mugello è un circuito particolarmente ostile per Marc Marquez, che è sempre stato fischiato. Da msn.com