Ignazio Moser la replica al padre dopo le parole sulla storia con Cecilia | Difficoltoso

Un botta e risposta sulle pagine dei giornali quello tra Ignazio Moser e il padre Francesco: l’ex ciclista infatti non ha fatto mistero di non essere pienamente soddisfatto del percorso professionale del figlio, dato che lo vorrebbe più impegnato nell’azienda vinicola di famiglia. Ignazio però ha voluto replicare al padre, chiarendo come sono davvero i rapporti col genitore, che appare fin troppo brusco nelle sue dichiarazioni pubbliche. Ignazio Moser, la risposta al padre dopo le dichiarazioni sulla relazione con Cecilia Rodriguez. In un momento così delicato come la dolce attesa di Cecilia Rodriguez, sembrano non mancare i problemi in famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it