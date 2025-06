Damiano David svela le condizioni per il ritorno dei Maneskin con un nuovo album

Damiano David, frontman dei Maneskin, rivela le condizioni per il ritorno della band con un nuovo album e svela i progetti futuri, tra cui la voglia di realizzare un film. In un’intervista esclusiva a NME, emerge la passione e la determinazione del gruppo nel ripartire più forti che mai. Scopriamo insieme quali sono le sfide e le idee che alimentano questa rinascita musicale e cinematografica. Continua a leggere.

In un'intervista a NME, Damiano David ha parlato del passato e del futuro dei Maneskin e della voglia di fare un film.

Damiano David: da basket a Maneskin, solista di successo e nuove relazioni - Damiano David, nato a Roma nel 1999, ha trascorso la sua infanzia viaggiando tra diverse culture grazie ai genitori nel settore dell'aviazione.

In un'intervista a NME, Damiano David parla dell'album solista "Funny Little Fears" e svela qualche dettaglio sul ritorno dei Maneskin

lo ha intervistato per farsi raccontare di questa carriera solista e anche cercare di far esporre il cantante romano su un possibile ritorno con i Maneskin, band che ha pubblicato l'ultimo album, Rush

Damiano David, voce e frontman dei Maneskin, in occasione dell'uscita del suo primo album solista "Funny Little Fears" è stato intervistato da NME.