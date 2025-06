Incidente sul lavoro alla Giacomini di San Maurizio | operaio perde un braccio

Un grave incidente sul lavoro scuote San Maurizio d'Opaglio: un operaio della Giacomini ha subito l'amputazione di un braccio dopo essere stato incastrato in un macchinario. La tragedia evidenzia ancora una volta l'importanza di rigorose misure di sicurezza sul lavoro e di immediato intervento. La denuncia dell’accaduto, affidata alle autorità competenti, apre una riflessione su come prevenire simili drammi in futuro e tutelare i lavoratori.

Grave incidente sul lavoro a San Maurizio d'Opaglio. É successo nei giorni scorsi alla Giacomini, dove un operaio è rimasto incastrato in un macchinario e ha riportato gravi ferite ad un braccio, che gli è stato poi amputato in ospedale, dove è tutt'ora ricoverato. A denunciare l'accaduto il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Incidente sul lavoro alla Giacomini di San Maurizio: operaio perde un braccio

