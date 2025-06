Sta succedendo di tutto | Infantino annulla il Mondiale per Club | Inviata PEC alle società

Sta succedendo di tutto nel mondo del calcio: il presidente FIFA Gianni Infantino ha deciso di annullare il Mondiale per Club, inviando PEC alle società coinvolte. Una svolta clamorosa che scuote gli appassionati e cambia le carte in tavola. Mentre i fan si interrogano sulle conseguenze di questa decisione, il futuro del torneo si fa incerto e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. La situazione è in costante evoluzione, e non è ancora chiaro cosa ci riserverà.

Sta succedendo di tutto: Infantino annulla il Mondiale per Club Inviata PEC alle società"> Svolta clamorosa nel Mondiale per Club: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha deciso di annullare tutto in corso d’opera. Dopo tante chiacchiere e voci, il Mondiale per Club è finalmente iniziato, e sta per entrare nella sua fase calda. Al netto delle critiche, che lo indicavano come una specie di torneo amichevole, i tifosi, almeno quelli da casa, lo stanno seguendo con grande attenzione. E’ vero che avere la possibilità di vedere la propria squadra del cuore in maniera gratuita in tv invoglia la gente a mettersi davanti allo schermo, ma c’è comunque da considerare che ciò non è mai del tutto scontato, soprattutto se si tiene conto delle aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sta succedendo di tutto: Infantino annulla il Mondiale per Club | Inviata PEC alle società

In questa notizia si parla di: mondiale - club - tutto - infantino

Mondiale per Club, incassi milionari per tutti. Infantino: «Previsti 250 milioni di euro ai club non partecipanti di tutto il mondo» - Il Mondiale per Club si prepara a rivoluzionare gli incassi, con previsioni che superano i 250 milioni di euro destinati ai club non partecipanti.

Infantino: “Con il Mondiale per Club stiamo globalizzando il calcio” Alla vigilia del debutto tra Inter Miami e Al Ahly, il presidente FIFA lancia un messaggio chiaro: il nuovo torneo vuole dare visibilità e opportunità a club e tifosi di tutto il mondo, andando oltr Vai su Facebook

Mondiale per Club, incassi milionari per tutti. Infantino: «Previsti 250 milioni di euro ai club non partecipanti di tutto il mondo» Vai su X

Ricavi Mondiale per Club: ecco quanto incasseranno le squadre; Mondiale per club, la nuova scommessa di Infantino ha già raggiunto l’obiettivo: ingrossare il…; Mondiale per Club, Infantino: Torneo storico, trovato equilibrio tra club e nazionali.

Mondiale per Club, già si pensa al 2029: la prima candidata per ospitarlo - Il torneo che si sta giocando ora in America ha colpito diverse Federazioni ed è arrivata anche una prima candidatura per la prossima edizione ... Si legge su tuttosport.com

BRASILE - Xaud: "Ho detto a Infantino che siamo disponibili a ospitare la prossima edizione del Mondiale per Club" - Samir Xaud, presidente della Federcalcio brasiliana, ha parlato in occasione del FIFA Football Executive Summit dove ha incontrato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino: "Tutto è iniziato con una ... Lo riporta napolimagazine.com