Il riscatto dei piccoli borghi | vita digitale e smart working

(Di mercoledì 17 aprile 2024) AGI - Id'Italia sono sicuramente un tesoro culturale ed economico, visto anche un impatto di 5 miliardi di euro annui sul Pil nazionale, con circa 9 milioni di visitatori (32% stranieri) e 90mila addetti, ma al tempo stesso sono caratterizzati da un accentuato fenomeno di spopolamento, molto maggiore rispetto alla media dei Comuni italiani. Un dato, questo, evidenziato anche oggi nello studio 'L'impatto economico e occupazionale del turismo e la digitalizzazione neipiù belli d'Italia' presentato in un incontro all'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con l'associazione "Ipiù belli d'Italia", associazione che dal 2002 opera per valorizzare icentri abitati che esprimono un'eccellenza del nostro Paese e della sua bellezza. In particolare, secondo le ...