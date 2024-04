Primavalle | 51 anni l’omicidio dei fratelli Mattei | rogo ancora impunito

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 aprile 2024) Sono passati 51dalla tragedia deiStefano e Virgilio, deceduti neldi. Un misteroOggi, 16 aprile 2024, è il drammaticoversario di una delle tragedie che ha sconvolto la città di Roma ed il nostro Paese. Esattamente 51fa, nel cuore della notte tra il 15 ed il 16 aprile del 1973 alcuni militanti di “Potere Operaio” diedero alle fiamme un appartamento, situato al terzo piano, di una palazzina in via Bernardo da Bibbiena 33. Non una casa qualunque, ma quella del segretario della sezione del Movimento sociale italiano, Mario. Quest’ultimo, in quel momento si trovava in casa insieme al resto della sua famiglia. 51fa il ...