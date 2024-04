Precedenti Stellone-Grifo | una lunga storia Domenica | l’undicesimo incrocio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) PERUGIA - Robertoe il Perugia, una. Ilè la squadra più affrontata dall’attuale tecnico della Vis Pesaro: sono dieci itra l’allenatore e la formazione biancorossa. Il bilancio è in totale equilibrio con quattro vittorie, quattro sconfitte e due pareggi. Il successo più importante dei biancorossi contro il tecnico romano è sicuramente quello del 4 maggio 2014, quello che ha regalato alla formazione di Camplone la promozione in serie B. Poi, quasi come fosse una vendetta,ha infilato quattro trionfi consecutivi, l’anno successivo in B sempre alla guida del Frosinone (sia in casa che fuori) e poi sulle panchine di Bari e Palermo. Ma il passato recente si tinge nuovamente di biancorossi con i successi del Perugia, nella stagione 2020-2021 ...