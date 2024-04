Intervento dei Vigili del fuoco di Arezzo | salvati due ragazzi bloccati sul fiume Arno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ieri, alle ore 16:40, unfulmineo deidel Comando diha salvato due giovani risucchiati dalla corrente mentre tentavano di attraversare il. La vicenda si è svolta nella località di Buon Riposo, dove isono rimasti intrappolati su una roccia, incapaci di proseguire a causa della forza dell’acqua. La squadra fluviale è stata immediatamente inviata sul posto per gestire la situazione, ma la gravità della corrente ha reso necessario l’dell’elicottero Drago 57 del reparto volo di. L’elicottero ha raggiunto la posizione deie, mediante una manovra di verricellamento, gli elisoccorritori sono stati calati sul luogo. Con grande abilità e prontezza, i soccorritori hanno ...

