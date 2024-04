Dove mangiare e bere a Milano durante la Design Week I 20 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 aprile 2024) Dal 15 al 21 aprilesi trasforma una galleria d'arte a cielo aperto. In concomitanza con il Salone del Mobile (alla fiera di Rho dal 16 al 21), infatti, va in scena l'edizione 2024 della, il più grande evento milanese dopo laFashion. Per capirci, si tratta di una movimentatissima kermesse animata da circa 200 progetti sparsi per i quartieri della città, anche quelli periferici,er, artisti, architetti, creativi e buyer espongono le loro opere offrendo esperienze spesso interattive, e in parecchie occasioni legate al mondo del food & wine. Il tema di questa edizione è MATERIA NATURA, sul filo conduttore della sostenibilità e della valorizzazione dell'economia circolare. Come disposto dal bando comunale, tutte le attività ...