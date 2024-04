Casa Albergo | storie di disperazione Anziani e famiglie in difficoltà | Mi hanno detto che dovrò andar via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per mesi, alcuni per anni,vissuto nella, che ora il Comune vuole liberare dopo un contenzioso con il gestore, la Fondazione VVVincent onlus, e dopo la dichiarazione di inagibilità per mancanza di una certificazione antincendio. Gioacchino ha lavorato alle Poste 32 anni e nel ‘94 è andato in pensione. Un’entrata dignitosa, diventata non più sufficiente col passaggio all’euro. "Settecento euro al mese, pagandone 400 di affitto. In 18 mesi ho perso 2 persone care. Ho resistito 5 anni, poi non ce l’ho fatta più. Non mi vergogno a dire che ho tentato il suicidio: 6 giorni in coma e 60 giorni in Neurologia"". È il dottore a contattare gli assistenti sociali. "Loro mimandato alla. Giorni fa miconvocato per dirmi che ...