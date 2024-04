Il Paradiso delle Signore anticipazioni 8 aprile | Umberto cade in preda al caos

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 8 aprile 2024) Se sei un fan de Il, preparati a emozionarti perché l’episodio dell’82024 promette di essere carico di colpi di scena e decisioni cruciali. Ledella puntata, in onda su Rai 1 alle ore 16:00, ci svelano che Maria farà ritorno da Parigi con la mente chiara e il cuore pieno di nuove prospettive. Nel frattempo,sarà fuori di sé per il riavvicinamento tra Marcello e Adelaide, mentre Alfredo sarà costretto a prendere una decisione folle per salvare Clara. Uomini e Donne8-12: Ida abbandona il trono? Il: Matteo si ricongiunge con Maria Il ...