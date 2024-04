I due carabinieri morti Travolti da un suv sull’auto di servizio | La divisa | il loro sogno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Uno schianto nella notte, un boato di morte. Poi un macabro trapestio, un andirivieni di soccorritori sulla Statale 91, che collega Campagna a Eboli (Salerno), per estrarre le persone incastrate dalle lamiere. Il bilancio è tragico. Due giovani, un terzo in rianimazione, altri tre feriti, uno in codice rosso. Coinvolte tre vetture: una gazzella dell’Arma, una Range Rover bianca e una Fiat Punto. A perdere la vita il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 25 e 27 anni, inpresso la stazione di Campagna, entrambi originari della Puglia, rispettivamente di Manfredonia (Fg) e Montesano Salentino (Le): i due erano seduti dal lato passeggero e nella parte posteriore. Il terzo carabiniere, il maresciallo Paolo Volpe, alla guida della gazzella, ha riportato gravi ferite: è in ...