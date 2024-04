Dumfries sorpresa per Udinese-Inter? Due fronti da valutare per lui – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024)potrebbe avere una maglia da titolare stasera in, posticipo della trentunesima giornata di Serie A. Ma alle 20.45 l’olandese sarà valutato anche per un altro motivo, che indica il Corriere dello Sport. POSSIBILE SORPASSO – Denzel, col passare delle ore, guadagna terreno nei condi Matteo Darmian per. Con Juan Guillermo Cuadrado ancora fuori, pur avendo ormai recuperato dall’infortunio, e Tajon Buchanan che per ora non ha avuto opportunità da titolare l’olandese si candida per una maglia dal 1?. L’ultima sua presenza dall’inizio è in Champions League, nell’amara serata contro l’Atlético Madrid, quando fu sostituito al 73?. Mentre in Serie Anon è nei primi undici dal 4 marzo in ...