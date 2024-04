Ascolti tv del 7 aprile | Gerry Scotti in onda senza rivali

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 aprile 2024) Si rinnova l’appuntamento con Lo show dei record. Il programma di Canale5 è andato in, come emerge daglitv del 7, ma nonostante l’asdi concorrenza non è riuscito a spuntarla sulla proposta delle altre Reti. Rai1 ha infatti proposto la prima stagione di Màkari in replica, mentre Che tempo che fa di Fabio Fazio è stato trasmesso con vecchie puntate in attesa del ritorno del conduttore. Rai2 ha invece proposto il consueto appuntamento con 911 mentre su Rai3 abbiamo visto Indovina chi viene a cena.