LIVE Parigi-Roubaix 2024 in DIRETTA | Van der Poel umilia gli avversari Oltre un minuto a 50 km dall’arrivo

(Di domenica 7 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.48 Poderosa la pedalata di Van dersul pavé di Mons-en-Pévèle. La sensazione è che oggi non voglia minimamente amministrare. Se non rallenterà, prepariamoci ad un distacco d’altri tempi al traguardo. 15.47 Ci siamo, ecco il Mons-en-Pévèle. 3 km e 5 stellette di difficoltà. Sale addirittura a 1’03” il vantaggio di Van der… 15.46 Il prossimo settore di pavé sarà uno dei più duri della. 15.44 Termina il settore di pavé. Van derviaggia con 38? di vantaggio a 50 km. 15.43 Forse solo il miglior Van Aert, Evene(che sinora non l’ha mai disputata) e Pogacar potrebbero impensierire Van deralla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Molto attive davanti Soudal-QuickStep e Team Visma | Lease a Bike che non hanno un vero e proprio capitano e proveranno a fare una tattica ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45 190 chilometri al traguardo! 12.42 Non si smuove dal minuto e mezzo il vantaggio di Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike), Rasmus Tiller ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Per l’Olanda sarebbe la vittoria n.9 alla Parigi-Roubaix , la terza consecutiva, a -5 dall’Italia. 15.40 Settore di pavé n.12, Auchy-lez-Orchies – ... (oasport)

