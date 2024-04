Eccellenza Il Montefano travolge l’Urbino e consolida la testa della classifica 3-0

"È innanzitutto un match point per i playoff garantiti dalla vittoria, ma è anche una partita che può darci quella consapevolezza per il finale". Nico Mariani , allenatore della capolista ... (sport.quotidiano)

Il gol di Alla a 6 minuti dalla fine vale la seconda vittoria di fila e il settimo risultato utile: sorpassata la Civitanovese in vetta. I biancorossi, in 10 dal 25? per l’espulsione del portiere ... (vallesina.tv)